Parte do Mercado Municipal de Cajazeiras é reaberto após incêndio

O Mercado Municipal de Cajazeiras foi reaberto ao público nesta quarta-feira, 21, após o incêndio que atingiu o espaço no último domingo, 18. Com isso, os boxes do andar térreo e as bancas de feira que ficam no estacionamento estão funcionando.

O primeiro andar, que foi atingido pelas chamas, continua interditado. A previsão é que o espaço volte a funcionar em até 90 dias depois de passar por reforma. Será necessário realizar reparos na pintura, parte elétrica e teto do mercado.

Térreo

De acordo com a prefeitura, a estrutura do térreo não foi afetada pelo fogo. Os boxes estão em condições de uso. O único problema encontrado é a sujeira causada pelo incêndio. Os permissionários e funcionários ainda realizam a limpeza do local.

Criminoso

A causa do incêndio ainda não foi identificada. Contudo, há suspeita de ato criminoso. A Polícia Técnica fez perícia no local. O laudo deve ficar pronto em 30 dias.

Térreo ainda passa por limpeza após incêndio (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

