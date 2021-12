Uma parte do Centro de Convenções de Salvador desabou na noite desta sexta-feira, 23. Os soldados da Polícia Militar Patrícia dos Santos Góes, 41 anos, Fábio Miranda Santos, 32 anos e Arivalter Fernandes dos Santos, 49 anos, estavam em serviço no local e sofreram escoriações leves. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), há o risco de mais estruturas do Centro de Convenções cederem. O órgão e o Corpo de Bombeiros estão estudando se isolam os prédios mais próximos do local.

O major do Corpo de Bombeiros Ramon Diego disse que, ao chegar ao local com uma equipe de 15 homens, constatou o "colapso na estrutura da base de entrada do Centro de Convenções".

O oficial relatou que diversos estalos na estrutura continuavam sendo ouvidos, "o que indica risco de um padrão de novos colapsos secundários". Por isso, a área no entorno foi isolada, com avaliação de remoção de moradores vizinhos. Ele recomenda que a população evite circular pelo local.

Ana Paula Santos e Bruno Porciuncula Parte do Centro de Convenções desaba em Salvador

Luis Ramón Dias Costa, 21, mora em um prédio próximo (Bela Vista) e estava na varanda de casa. Ele ouviu um estalo e viu um clarão. "Achei que fosse de outra obra, quando olhei para o Centro de Convenções ele desceu de vez", lembrou. Ele revelou estar apreensivo em passar a noite em casa. "Minha mãe está nervosa e não vai conseguir dormir".

A dentista Adriana de Almeida Cardoso, 45 anos, mora há três anos perto do Centro de Convenções. Ela estava em casa sozinha e saiu desesperada do apartamento, encontrando outros moradores também assustadosl. "Estamos esperando a Defesa Civil liberar para ver se é realmente seguro passar a noite em casa. Outros moradores já foram para um hotel passar a noite por medida de segurança", revelou.

O jornalista Humberto Sampaio, que mora atrás do equipamento, ouviu um barulho forte por volta das 21h05. "Vimos uma nuvem de poeira que demorou cerca de dois minutos para dissipar. Então vimos que a parte de baixo do Centro de Convenções havia caído", contou.

Polícia e ambulância estão no local para ver as vítimas da área que desabou - Foto do Leitor

Reforma

O Centro de Convenções havia passado por intervenções no Teatro Iemanjá, onde vigas, dutos e telhas foram substituídos. As torres das saídas de emergência e portas corta-fogo foram recuperadas, assim como as instalações dos banheiros.

Os serviços incluíram recuperação de estruturas de concreto que apresentavam problemas. Também foram feitos serviços de revisão hidráulica e elétrica, pintura, revisão de forro e substituição de carpete. No total, foram investidos cerca de R$ 15 milhões.

O primeiro grande evento marcado no Centro de Convenções após a reforma era o Congresso Internacional de Odontologia, previsto para acontecer no dia 2 de novembro, e que deveria reunir cerca de oito mil participantes.

