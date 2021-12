Parte de teto desaba e deixa dois feridos no aeroporto de Salvador

Dois trabalhadores terceirizados do aeroporto de Salvador sofreram escoriações após uma parte do teto desabar na noite desta terça-feira, 6, por volta das 21h20.

Segundo informações da empresa francesa Vinci Airports, que administra o aeroporto, o incidente ocorreu na cobertura de proteção do scanner de bagagens da área internacional, com cerca de 10 metros quadrados. Nenhum passageiro foi atingido, visto que só há circulação de funcionários autorizados no local.

Os profissionais feridos foram atendidos pela equipe de emergência do terminal. A parte da cobertura que desabou já passou por reparos.

Segundo a concessionária, o incidente não ocasionou impacto na chegada e saída de voos nacionais ou internacionais.

