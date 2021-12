Parte de teto de shopping desaba e atinge cliente na Barra

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por parte do teto do Shopping Barra que desabou nesta segunda-feira, 28. De acordo com testemunhas, uma placa de gesso caiu do teto do quarto andar, batendo na cabeça da cliente. Ela estava em um restaurante na praça de alimentação no momento do acidente.

A vítima foi atendida por uma equipe do shopping e encaminhada para uma unidade de saúde. De acordo com a assessoria de imprensa do estabelecimento comercial, ela passa bem e recebeu alta ainda na segunda.

