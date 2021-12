Parte de teto de igreja no Retiro desaba após chuvas

Foram registradas 82 ocorrências na manhã desta sexta-feira, 12, em relação às consequências da chuva. Também houve um desabamento parcial do teto de uma igreja localizada na rua Jaqueira do Carneiro, no bairro do Retiro.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu denúncias de 10 alagamentos de imóveis, 1 de área, 14 ameaças de desabamento, 1 ameaça de desabamento de muro, 24 ameaças de deslizamento, 5 árvores ameaçando cair, 1 avaliação de área, 7 avaliações de imóveis alagados, um desabamento de muro, um destelhamento, 3 infiltrações, 13 deslizamentos de terra e 1 orientação técnica.

Previsão para o final de semana

Ao longo desta sexta-feira, 12, deverá apresentar sol entre nuvens com possibilidade de ocorrência de chuvas fracas. Entre a tarde e anoite, são esperadas pancadas de chuvas fracas a moderadas. Também há risco para alagamento e deslizamento de terra.

Já neste sábado, 13, há tendência de pancadas de chuvas fracas a moderadas previstas para o início da manhã. Há risco para alagamento e deslizamento de terra.

E para este domingo, 14, são esperadas pancadas de chuva que podem variar entre fraca a moderada, qualquer hora do dia, com risco para alagamento.

adblock ativo