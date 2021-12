Parte de teto de gesso desaba durante show de Neto LX em Eunápolis

Parte do teto de gesso da casa de shows House 775, na cidade de Eunápolis (distante a 663 km de Salvador), no sul da Bahia, desabou na madrugada de domingo, 29, durante o show do cantor Neto LX, conhecido pelo hit 'Gordinho gostoso'. As informações são do Radar 64.

No momento do desabamento, o cantor havia ido ao camarim trocar o figurino. As placas de gesso atingiram apenas o palco e um músico sofreu escoriações leves. Já a casa de show disse que, apesar de o espaço estar lotado, ninguém foi atingido.

Por causa do acidente, que ocorreu por volta das 4h, a apresentação precisou ser interrompida. A casa, inaugurada há poucos meses, está situada na avenida Bahia, próximo ao trevo do bairro Urbis II e às margens da BR-101.

Nota da casa de show

Por meio das redes sociais, a House 775 informou que o acidente foi provocado pelo desprendimento de algumas placas de gesso do teto.

"Acionamos os responsáveis técnicos pelo projeto e os responsáveis pela execução do serviço para que possam analisar e verificar o que pode ter ocasionado esse incidente", diz o comunicado.

