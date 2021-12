Parte de muro de hospital cai e gera protesto de moradores

Moradores de uma localidade próxima da avenida Edgar Santos, fizeram um protesto, na tarde desta quinta-feira, 9, após água invadir quatro residências na região. O fato ocorreu após parte do muro do Hospital Roberto Santos desabar devido à quantidade de água acumulada no local segundo a assessoria do hospital.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os moradores estavam impedindo a passagem dos ônibus no local e policiais da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar estiveram no local negociando o fim do protesto. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o protesto ocorreu por volta das 15h30 e não houve registros de problemas com o trânsito.

De acordo com a assessoria da Defesa Civil de Salvador (Codesal), os moradores que tiveram suas casas atingidas, foram orientados pelo engenheiro que fez a avaliação técnica das residências a comparecerem à Defesa Civil para realizarem cadastro do auxílio emergencial.

Ainda de acordo com a Codesal, após o cadastro, todos os dados coletados são encaminhados para a Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), que é a secretaria responsável pela liberação do benefício e que realiza a avaliação do tipo de benefício que cada um irá receber. A Codesal também informa que a causa do desabamento pode estar relacionada ao fato de que moradores da região cavam partes do muro para criar passagem para o hospital, e que as partes são reconstruídas constantemente, mas são derrubadas novamente pelos moradores.

