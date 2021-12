Parte de jazigo desaba sobre 80 túmulos na Baixa de Quintas

Parte de um jazigo do Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, que fica na Ladeira Quintas dos Lázaros, na Baixa de Quintas, em Salvador, desabou na noite de sábado, 16.

O desabamento atingiu 80 túmulos localizados nas quadras Nossa Senhora de Fátima e São Roque, segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O motivo do desabamento ainda não foi esclarecido.

Segundo a Defesa Civil (Codesal), engenheiros já estiveram no local e constataram que não há riscos de novos desabamentos. O DPT vai entrar em contato com as famílias dos mortos para identificar os restos mortais que ficaram soterrados.

