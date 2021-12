Parte de garagem de prédio desaba em Brotas

Parte da garagem do edifício Jardim Boa Vista, em Brotas, desabou na noite desta quarta-feira, 7. A síndica do condomínio, Rainir Gomes, diz que o problema foi provocado por uma obra em um terreno vizinho ao prédio. "Começaram a escavar em uma obra, retirando várias caçambas. Ontem (quarta) parte do muro da garagem caiu, levando dois carros juntos. Algumas estruturas do prédio também ficaram expostas", conta Rainir Gomes.

Ela disse que a empresa responsável pela construção não foi identificada. "Um rapaz da obra esteve no prédio para fazer fotos da garagem, mas nenhum engenheiro esteve aqui, nem disseram o nome da empresa (responsável pela obra). Depois do desabamento, eles colocaram lonas no local para que a situação não piore".

A síndica diz que os moradores temem que aconteçam novas ocorrências. "Estamos com medo, porque não tivemos nenhum laudo pericial para saber se afetou a estrutura do prédio", diz Rainir Gomes.

A Defesa Civil informou, por meio de nota, que um engenheiro esteve no edifício na noite desta quarta. O profissional teria constatado que parte de uma construção desabou atingindo a garagem e piscina do condomínio. De acordo com o órgão, a construção é regular e possui alvará da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom).

O edifício, construído há sete anos, possui 32 apartamentos. Os moradores permanecem em seus imóveis, já que a estrutura da garagem fica distante do prédio, mas a piscina do condomínio, que fica em cima da garagem, foi interditada.

