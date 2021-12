Parte de casarão desaba no Comércio; imóvel fica ao lado do Mercado Modelo

A parte interna de um casarão desabou na tarde desta terça-feira, 23. Não há informações sobre feridos.

O imóvel fica na rua Bélgica, ao lado de um dos pontos turísticos de Salvador, o Mercado Modelo, no Comércio.

Engenheiros da Defesa Civil de Salvador (Codesal) já estão no local e vão avaliar os estragos.

Por conta do acidente, o trânsito está lento na região. Uma equipe da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) está no local para monitorar a situação.

Homens do Corpo de Bombeiros também estão no local do desabamento.

