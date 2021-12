Parte de casa desaba na Liberdade; chuva causa mais estragos

Parte de uma casa desabou no início da manhã deste domingo, 10, por volta de 5h50, no bairro da Liberdade, em Salvador, por conta das chuvas que voltaram a atingir a capital baiana desde a última sexta-feira, 8.

Segundo informações de moradores, a construção já apresentava rachaduras, assim com outras duas casas da rua Major Cunha Matos.

Por estar localizada em uma área de encosta, a parte do fundo se deslocou do resto da residência e desabou, atingido outra casa no local.

Outras casas na mesma rua apresentam rachaduras (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

Apesar do susto, o acidente não deixou feridos, já que os moradores - um casal e uma criança de 4 anos - haviam saído da casa na noite deste sábado, 9.

"Graças a Deus ninguém se feriu, porque eles vieram para a minha casa. Agora terão que começar tudo do zero", explicou Josefa Maria, de 73 anos, mãe do morador Nelson José.

Ao saíram do local, os ocupantes levaram alguns pertences, mas outros foram perdidos na destruição. Os moradores das casas vizinhas também deixaram a região levando alguns objetos.

Técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) foram encaminhados ao local e isolaram a área.

Transtornos

Além do desabamento, a chuva causou outros transtornos aos soteropolitanos, como alagamentos e deslizamentos de terra.

Segundo balanço da Defesa Civil de Salvador (Codesal), até as 11h04 foram registrados 81 ocorrências na capital, sendo um alagamento de área, oito alagamentos de imóvel, oito ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de desabamento de muro, cinco ameaças de deslizamento de terra, uma ameça de queda de árvore, dois desabamentos de imóvel, dois desabamentos de muro, dois desabamentos parciais, 49 deslizamentos de terra, uma infiltração e uma pista rompida.

Apesar deste número, não houve registro de feridos ou mortos.

<GALERIA ID=20044/>

A reportagem do Portal A TARDE flagrou alagamentos nas avenidas ACM e Luís Viana (Paralela), no Largo do Retiro (próximo à avenida San Martin) e no Largo do Tanque.

Já a avenida Régis Pacheco foi interditada pelos moradores por conta do alagamento na via. Com a passagem dos veículos, a água era jogada contra as construções, causando estragos.

Thaís Seixas, com informações de Wynnie Carvalho Parte de casa desaba na Liberdade; chuva causa mais estragos

adblock ativo