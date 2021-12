Parte de andaime cai e atrapalha trânsito na avenida Bonocô

A parte de um andaime utulizado nas obras do metrô de Salvador se deslocou e caiu na pista da avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) no início da tarde desta quarta-feira, 22.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o equipamento caiu em uma poça de água e não atingiu nenhum veículo.

O incidente complicou o trânsito no sentido Iguatemi. Entretanto, uma equipe do órgão municipal de trânsito, com o auxílio dos operários do metrô, retirou o material da via.

O tráfego foi regularizado na região, mas os motoristas ainda são obrigados a desviar da poça.

