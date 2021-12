Parte da quadrilha é apresentada na DHPP

Parte da quadrilha chefiada por Bruno Santos Silva, 20 anos, o Bruno Liberdade, foi apresentada na manhã desta segunda-feira, 19, no Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba.

Bruno foi detido no dia 6 de setembro, em Águas Claras, com o comparsa, Anderson Luíz de Jesus, o Grandão, em cumprimento a mandados de prisão.

Sete integrantes do bando foram presos, na última sexta-feira, 16, durante a Operação Avatar, realizada nos bairros de Marechal Rondon, Pirajá, Boa Vista do Lobato e Alto do Cabrito.

Segundo o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Multiplos (DHM), Bruno é o braço direito do traficante Alan Santos Fonseca, 30, o Junior Pial ou JP, que está preso no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha.

Ainda conforme Carneiro, Bruno é líder do tráfico de drogas da Rua 20 de Agosto, no Alto do Cabrito, e responsável por, pelo menos, dez homicídios na localidade e em bairros vizinhos.

Ele também é suspeito de ter participado do triplo homicídio ocorrido no dia 15 de agosto deste ano, na área do Inferninho, em Marechal Rondon. Nesta mesma ação, cinco pessoas foram feridas. Ele teria agido a mando de Junior Pial.

Caça aos traficantes

De acordo com o delegado Odair Carneiro, a operação teve ínicio ainda em agosto, dias após o triplo homicídio, em Marechal Rondon. No dia 23 daquele mês, dois suspeitos identificados como Salsicha e De Menor morreram em confronto com a polícia ao resistir à prisão.

Na sexta, 16, dia em que a operação foi deflagada, a polícia cumpriu dois mandados de prisão contra Jeferson Santos Conceição, 18, o Geu, e José Rodrigo Pereira dos Santos, 20, o Bago.

Diovane Santos Braga, 24, João Marcus Bitencourt Pereira, 22, Enrique Lucian Santos Gomes, 21, Elielson Liza Queiroz, 19, e Adriano Santos Liberato, 25, foram presos em flagrante por associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A polícia também cumpriu mandado de prisão contra Junior Pial. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Cerca de 150 policiais civis e militares das Rondesp's Baía de Todos os Santos e Central e da 9ª CIPM (Pirajá) participaram da operação.

