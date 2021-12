Parte da obra do metrô é embargada após acidente com vítima

Um trecho da obra do metrô foi embargada na manhã desta sexta-feira, 29, após uma placa do tapume que cerca o canteiro de obra se soltar e atingir um motociclista. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), a medida atinge o trecho da Linha 2 do metrô na avenida Carybé, que fica entre o final da Paralela e o aeroporto.

Segundo a CCR Metrô e o Consórcio Mobilidade Bahia, o embargo é restrito a área onde ocorreu o acidente e tem o objetivo de preservar o local para apuração das circunstâncias do ocorrência. A CCR Metrô e o Consórcio Mobilidade Bahia ressalta que o serviço nas demais áreas da obra de construção da Linha 2 continua em andamento.

Já a Sucom informou, por meio da assessoria, que o embargo foi determinado porque há reincidência em ocorrências de placas se soltando no local. Em junho deste ano, a superintendência autuou a CCR depois que placas se desprenderam com os fortes ventos que atingiram a capital baiana na época.

Na ocasião, técnicos da Sucom solicitaram que a CCR revisasse todos os tapumes para evitar novas ocorrências. A assessoria do órgão alega que a empresa não apresentou um laudo que foi solicitado.

Acidente

Um motociclista ficou ferido no acidente desta terça após ser atingido por uma placa da obra do metrô. Ele caiu no chão e sua moto invadiu o canteiro, pegando fogo.

Ele foi levado para um hospital, que não foi divulgado, com diversos ferimentos. Imagens do acidente demonstram que ele machucou os dois pés.

A CCR disse que está "colaborando com as autoridades na apuração das causas do acidente".

