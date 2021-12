Parte da avenida ACM será interditada próximo ao Detran nesta sexta

Um trecho da avenida ACM, no sentido Rótula do Abacaxi/Acesso Norte, será interditado entre 0h e 5h desta sexta-feira, 23, para a implantação de uma peça da nova passarela da Estação Detran do metrô.

Segundo a CCR Metrô Bahia e o Consórcio Mobilidade Bahia, o bloqueio será colocado pouco antes do Detran. No momento da obra, uma faixa estará liberada para tráfego na maior parte do tempo, tanto na via principal quanto na marginal.

A exceção será no período entre 1h e 3h, quando a movimentação de uma grande estrutura exigirá o fechamento total das vias na região, com abertura para passagem de veículos a cada 20 minutos.

