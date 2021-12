Parte da Av. Contorno continua interditada

Uma das faixas da Avenida Contorno, em Salvador, continua interditada na manhã deste terça-feira, 18, por conta do deslizamento de terra ocorrido na manhã de domingo, que obstruiu todas as faixas da via. Nesta segunda, parte da pista foi liberada depois de serem retiradas cerca de 2.250 toneladas de terra do local.

A Prefeitura de Salvador pretende liberar totalmente as vias ainda nesta terça, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

