Parque urbano da orla ganha novo projeto

O novo projeto do Parque Urbano de Lazer e Esporte, que vai funcionar na antiga sede de praia do Bahia, foi apresentado com exclusividade para A TARDE. Após nova análise técnica, a pista de cooper e ciclovia foram deslocadas para a frente da casa de shows. A mudança foi para oferecer mais segurança para os usuários.

Na ponte acima do Rio das Pedras será construído um mirante. Também serão realizadas intervenções de paisagismo e iluminação. A obra, já iniciada e com previsão de término em seis meses e custo de R$ 1,8 milhão, integra o projeto de requalificação da orla de Salvador que vai ser concluída até o ano que vem.

Segundo Luiz Baqueiro, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, a ideia que guiou o projeto atual é a oferta de um lugar seguro e útil para a população. A área tem, aproximadamente, 80 mil metros quadrados. "Priorizamos os aspectos esportivo, de contemplação e de lazer", disse Baqueiro.

Estão previstos também quiosques, estacionamento, iluminação cênica e terraço com espaço de convivência equipado com mesas e cadeiras. A casa de eventos Espetáculo permanecerá com a mesma estrutura por cerca de dois anos. "Será realizado um chamamento público para arrendar o imóvel até decidirmos a utilização do espaço", disse o secretário da Casa Civil, Albérico Mascarenhas.

De acordo com o titular da Casa Civil, a obra do parque e requalificação das quadras existentes é uma compensação da empresa Foz do Brasil. O acordo foi feito no processo de licitação para construção do emissário submarino, localizado na área.

O projeto completo de requalificação da orla, com custo de R$ 37 milhões e que prevê os equipamentos que substituem as barracas de praia fora da areia, aguarda análise final da Justiça.

O projeto foi entregue ao juiz federal Ricardo D'Ávila, na última segunda. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, uma nova reunião para discutir o projeto deve acontecer em 15 dias.

Requalificação - Enquanto o projeto de requalificação mais amplo da orla ainda depende da análise do juiz Ricardo D´Ávila, a prefeitura pretende iniciar outras intervenções.

Tanto Albérico Mascarenhas como Luiz Baqueiro dizem que todos os detalhes do projeto serão revelados até o final do mês pelo prefeito. Uma das ações divulgadas foi a divisão da orla em sete pontos estratégicos para receber as intervenções: São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Barra, Rio Vermelho, Jardim de Alah-Aeroclube, Boca do Rio e Piatã.

A inclusão de mais dois está à espera da finalização de projetos: Itapuã e Stella Maris-Praia do Flamengo. Na região do subúrbio ferroviário estão previstos reparos no sistema viário, requalificação urbana de praças e quadras, recuperação e ampliação das calçadas, instalação de equipamentos de lazer, como ciclovia, além do projeto de iluminação.

De acordo com o secretário Albérico Mascarenhas, o edital para as obras será lançado em maio. A previsão é que a intervenção comece no segundo semestre deste ano Na Ribeira, a prefeitura irá atuar da Praia do Bogary até o Bonfim, próximo da praça Barreto de Araújo. A ordem de serviço deve ser emitida no próximo mês.

Já a mudança na estrutura e requalificação da Barra ainda depende de aprovação da Caixa Econômica Federal para iniciar o processo licitatório. As intervenções serão feitas em duas fases: do Porto da Barra até o Barracenter e do Barracenter até Ondina. "Serão feitas ações no sistema viário, ampliação das calçadas, paisagismo, iluminação cênica e áreas de lazer" explicou Baqueiro.

No Rio Vermelho (Praia da Paciência-Largo da Mariquita), a ciclovia deve ficar pronta até o final do ano e referências do bairro como a colônia dos pescadores ganharão destaque com iluminação especial.

Uma recomposição paisagística será feita no Jardim de Alah. Estão previstas a recuperação da ciclovia e instalação de equipamentos de apoio. "Os equipamentos serão para venda de água de coco, e acarajé", contou Baqueiro.

Já atrás do Aeroclube será feita uma continuidade das pistas de cooper e da ciclovia. Depois da antiga sede do Bahia, o trecho Boca do Rio-Piatã terá outra grande intervenção na área onde funciona o Bali Beach. "Estamos chamando de Esplanada Atlântica onde poderão ser instalados equipamentos de apoio para venda de água de coco até lanchonetes e restaurantes de grande e médio portes", explicou Baqueiro.

