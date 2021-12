Parque Tecnológico lança nesta quinta edital para startups

Através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Áity Incubadora do Parque Tecnológico da Bahia, lança novo edital para empresas de base tecnológica nesta quinta-feira, 10. Visando selecionar empreendimentos que possam desenvolver projetos, a chamada pública 001/2015, está direcionada as startups de tecnologia.

A abertura oficial e com o lançamento da primeira chamada do edital, começa às 10h, no Tecnocentro Bautista Vidal, Parque Tecnológico, na avenida Paralela, em Salvador. O evento é aberto ao público. Os interessados em desenvolver novos negócios no Parque Tecnológico podem acessar o edital, e participar de oficinas de elaboração de projetos em datas a serem divulgadas.

No momento, a Áity abriga 20 empresas de base tecnológica e economia criativa, selecionadas através de editais. Todas que forem selecionadas terão a oportunidade de se instalar numa ambiência propícia à pesquisa e desenvolvimento, tendo rápido acesso à base de conhecimentos científicos e tecnológicos, além de um pacote de consultorias que será oferecido ao longo de todo seu ciclo de desenvolvimento. A permanência da empresa no Parque poderá ser prorrogável duas vezes pelo período de um ano, mediante assinatura de termo aditivo, totalizando no máximo de três anos.

