Parque Shopping prevê obra viária antes de inauguração

Quem passa frequentemente pela Avenida Santos Dumont, mais conhecida como Estrada do Coco, percebe que a construção do Parque Shopping Bahia não demora a ser concluída, mas não visualiza intervenções para absorver o fluxo de veículos que será adicionado ao local. Diante do cenário, moradores da região questionam se o centro de compras será inaugurado sem a realização de obras viárias.

"A gente só vai deixar inaugurar com tudo pronto, só inaugura com o sistema viário pronto", garante a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, explicando que foram estabelecidas diversas condicionantes para a implantação do empreendimento. Ela afirma que o shopping só foi liberado após apresentação do Estudo do Impacto de Vizinhança, o que inclui o Relatório de Impacto de Trânsito.

Em nota, a administração do shopping reforça que "contratou a TTC, empresa especializada em engenharia de trânsito, que procedeu um detalhado estudo do tráfego na região do Parque Shopping Bahia, colocando as recomendações das intervenções no traçado viário do entorno. De posse do estudo, o empreendimento procurou seguir à risca todas as recomendações apontadas pelo consultor".

De acordo com Moema, a prefeitura não só aprovou as intervenções propostas no projeto de mobilidade elaborado pela TTC, mas também adicionou alguns pontos. Um deles é a implantação de sinalização horizontal e vertical no trecho entre o marco zero do município (na altura da Estação Aeroporto) e o km 4,5 da Estrada do Coco, após o shopping.

Moema diz que o estudo apontou um fluxo diário de 100 mil veículos no ponto onde o shopping está sendo construído. A projeção é que esse total suba para 114 mil/dia quando o centro comercial entrar em funcionamento, dia 3 de março de 2020. Conforme informado, o relatório não indica o fluxo identificado nos horários de pico.

Momentos típicos de pico no trânsito, os finais de tarde são a maior preocupação de Marília Macedo, 33 anos, administradora, que mora nas imediações do Atacadão. Embora goste da ideia de ter um shopping tão perto, ela defende que as medidas que serão adotadas deveriam ter sido apresentadas para a comunidade.

Início breve

A prefeita afirma que as obras viárias estão em fase de preparação e considera que o ideal é executá-las na reta final do empreendimento. Já a administração do shopping, ainda em nota, se limitou a informar que "as obras devem ter início em breve".

Com o intuito de evitar impactos no acesso dos estudantes à Unime, Moema diz que o município recomendou a realização das obras envolvendo a Avenida Luiz Tarquínio durante o período de férias.

Segundo informa, um trecho da via, próximo à faculdade, passará a ser mão única, e haverá duplicação de outro trecho, fazendo uma ligação com a Avenida Santos Dumont (Estrada do Coco). "Isso vai melhorar o fluxo de acesso ao centro da cidade", defende a prefeita.

Conforme informado na nota da administradora do shopping, um pontilhão facilitará o acesso ao shopping pela Avenida Beira Rio, como os moradores conhecem as duas vias que margeiam o Rio Ipitanga e são oficialmente denomindas de Rua Rio das Graças e Rua Maria Isabel.

"Para evitar engarrafamentos, todas as paradas de ônibus na área do shopping serão laterais", conta Moema, acrescentando que os pontos nas imediações contarão com recuos. Ela cita ainda a construção de uma passarela para pedestres, possibilitando uma travessia segura sem necessidade de semáforo.

A prefeita destaca que o empreendimento já prevê um acesso direto à estação de metrô que deve ser construída na mesma região. A chegada do metrô até essa área, no entanto, depende do crescimento do fluxo de passageiros na Estação Aeroporto até que atinja 6 mil pessoas/hora-pico e sustente esse desempenho por seis meses.

"Estamos licitando o sistema de transporte junto com o Estado, de forma a fazer integração do metrô com os ônibus metropolitanos e municipais", ressalta a prefeita. Ela considera que ao fim desse processo, o fluxo da Estação por hora-pico, que atualmente é de 4 mil passageiros, rapidamente chegará ao número definido para disparar a construção da nova estação.

