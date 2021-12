Parque será reaberto como opção de lazer e área verde

O Parque Joventino Silva, conhecido como Parque da Cidade, passa pelos últimos reparos antes de ser devolvido aos soteropolitanos, no dia 4 de junho, após quase um ano e meio em obras. Situado entre os bairros Itaigara e Santa Cruz, o espaço voltará, segundo aposta da prefeitura, a ser uma opção de lazer para as famílias do entorno.

Atualmente, 90% das intervenções previstas no local já foram concluídas, conforme estimativa do secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Antônio Carreira.

Segundo o gestor, cerca de R$ 14 milhões foram investidos na obra, que inclui a ampliação do anfiteatro Dorival Caymmi de 1.750 para 3.500 lugares, o asfaltamento da pista, a instalação de novos sanitários, de 180 metros de pistas de skate profissionais, além de outros equipamentos esportivos.

Também foram feitas a micro e a macrodrenagem do esgoto que passava por um trecho do parque, onde agora fica uma área verde de 40 mil metros quadrados para lazer, duas quadras de vôlei e futevôlei e um campo de futebol society com chão de barro marrom.

De acordo com o secretário da Cidade Sustentável, André Fraga, o local terá uso livre. "A ideia é que as pessoas venham, façam piquenique, joguem futebol e se integrem à natureza", afirmou, durante visita técnica acompanhada pela equipe de A TARDE no local.

Apenas a supressão do antigo esgoto custou à prefeitura R$ 3,5 milhões, estima o secretário Luiz Carreira. Para ele, essa parte da obra foi a mais desafiadora, porque as intensas chuvas de 2015 atrapalharam os trabalhos e atrasaram a conclusão das intervenções no parque.

"As máquinas não conseguiam entrar para trabalhar, o que atrasou um pouquinho, mas agora estamos entregando o parque de volta para a população de Salvador, como uma nova opção de lazer", relatou Carreira.

Ele destacou a instalação de equipamentos de lazer, para crianças, e ginástica, para idosos, além das rampas de acesso ao anfiteatro, o que dará melhor acessibilidade aos visitantes.

Gestão ambiental

A iluminação, o paisagismo e o plantio de árvores também foram incluídos no projeto, que foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira e executado pelas secretarias da Casa Civil, Manutenção (Seman) e Ordem Pública (Semop) e pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

A Secis será a responsável por gerir o parque, explica Carreira. Entre as atribuições do órgão estará, segundo ele, a proteção ambiental do espaço e patrimonial dos equipamentos.

Para isso, equipes de segurança serão disponibilizadas. Até o dia da inauguração do Parque da Cidade, a Secis terá também que plantar pelo menos mais 100 árvores no parque. De acordo com André Fraga, bosques serão criados com o objetivo de tornar a riqueza ambiental do local atrativa.

Entre as espécies que serão colocadas no parque estão o pau-brasil, os jacarandás e os ipês (amarelos e rosas). Cada tipo de planta formará, conta ele, uma alameda de visitação, onde estudantes poderão, durante a visitação, aprender sobre aquelas espécies por meio de placas de identificação.

Outra novidade é a abertura de um portão de entrada para Santa Cruz, onde antes ficava um muro de concreto. "Buscamos integrar oficialmente as comunidades Nordeste de Amaralina e Santa Cruz, já que eles já frequentam aqui há muito tempo. Com isso, eles vão ser os mais beneficiados, com uma nova opção de lazer", afirma o secretário Luiz Antônio Carreira.

