Parque São Bartolomeu será reinaugurado no próximo sábado

A poucos dias da inauguração do Parque São Bartolomeu, no subúrbio ferroviário, moradores da região já começam a rodear o local para tentar ver de perto o que será apresentado à comunidade, oficialmente, neste sábado, 4.

A equipe de A TARDE teve acesso ao parque e acompanhou os momentos finais da obra, que consiste em instalação de placas, peças da área infantil e limpeza - em especial a cachoeira com uma escultura de Bel Borba, cuja água poluída e mau cheiro preocupam os moradores.

"Tinham que fazer um mutirão para limpar essa cachoeira. Se o pessoal estivesse empenhado, mesmo, já estaria tudo limpo", disse Augusto Oliveira Nascimento, que vive na região há 50 anos. Ele garantiu que, quando era moço, chegou a pescar no local.

No entanto, um dos engenheiros da obra, Gabriel Costa, disse que o lixo vem do topo da cachoeira. "Como os dejetos continuam caindo, não faria sentido limparmos agora. Vamos construir uma barragem para impedir que mais lixo caia, e então faremos a limpeza até sexta-feira", explicou.

Afro

Antigo local de referência afrorreligiosa, os 75 mil hectares de área verde do parque vão passar a oferecer áreas coletivas de cultura e lazer para os moradores. Ainda em contato com a cultura africana, a praça principal do parque foi chamada Oxum.

Para requalificar o lugar, o governo estadual e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) desembolsaram R$ 93 milhões. A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) foi responsável pela fiscalização das obras.

Apesar de ainda não inaugurado, moradores como Augusto Oliveira Nascimento acreditam que o parque será um sucesso. "Já está muito melhor do que estava. As praças e quadras que construíram aqui melhoraram muito nossa vida".

A revitalização do parque faz parte de um programa de requalificação do subúrbio, com construção de quadras esportivas, parques e praças e três conjuntos habitacionais nas áreas de São Bartolomeu, Pirajá e Alto dos Cabritos, atendendo 477 famílias.

Segundo dados da Sedur, até o final do projeto, o governo estadual deve gastar

R$ 126.369.012,09, e o federal, pelo programa Minha Casa, Minha Vida, deve desembolsar R$ 57.570.620,36. Segundo a Conder, a segunda parte dos conjuntos habitacionais deve ser entregue no segundo semestre de 2015.

