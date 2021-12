Parque de Exposições irá passar pela primeira reforma

Trinta e sete anos após a inauguração, o Parque de Exposições de Salvador, localizado na avenida Paralela, será restaurado. A previsão para o início das obras é em agosto.

A informação sobre a intervenção no equipamento foi divulgada nesta sexta-feira, 17, pela assessoria de comunicação da Secretaria da Agricultura da Bahia (Seagri).

Preservar o espaço da agropecuária e implantar equipamentos que humanizem e viabilizem a utilização do parque todos os dias do ano, dotando a capital baiana de uma moderna área de lazer e prática de esportes, é a meta da Seagri, segundo informações fornecidas pela assessoria.

Para isso, uma equipe formada por engenheiros e arquitetos trabalha na elaboração do projeto de restauração.

O titular da Seagri, Paulo Câmara, esteve nesta quinta, 16, no parque e disse que o local deve também abrigar instalações provisórias para realização de eventos.

Carência

A iniciativa é para suprir a falta do Centro de Convenções da Bahia, que fechou as portas na última semana para também ser reformado.

"O Parque de Exposições de Salvador é muito grande. São cerca de 450 mil metros quadrados, onde podemos construir equipamentos modernos que beneficiem a população da cidade", afirmou o secretário, sem dar mais detalhes do projeto.

Paulo Câmara disse, ainda, que todo o projeto será submetido ao governador Rui Costa.

Entregar para Salvador um grande espaço onde possam ser realizadas atividades de lazer, cultura e eventos em geral, segundo o secretário, é a intenção do governador do estado.

Capacidade

Cenário de grandes eventos, sejam musicais, religiosos ou agropecuários, o Parque de Exposições, que foi inaugurado no dia 30 de setembro de 1978, nunca passou por grandes reformas. Mesmo assim, se mantém como um dos maiores e mais funcionais do país.

Atualmente, o parque conta com três estacionamentos internos com capacidade para 1.500 veículos, seis pavilhões para animais, área aberta para shows com 15.000 m² e para estandes com 3.000 m².

