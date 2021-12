Parque de diversões encerra temporada em Salvador neste mês

Estará disponível até o fim deste mês a entrada para o American Park. O parque de diversões fica localizado no estacionamento do Shopping da Bahia, de segunda a sexta, das 16h às 21h, e também aos sábados, domingos e feriados, das 15h às 21h.

Ao todo são expostas quinze atrações que atendem ao público infantil e adulto. Entre os brinquedos estão ranger, roda gigante e montanha russa com looping. Os ingressos são adquiridos no local e os valores variam a depender do dia e horário escolhido.

