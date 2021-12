Parque da Cidade recebe Saulo Fernandes neste domingo

O Parque da Cidade, no Itaigara, é palco neste domingo, 9, da segunda das três apresentações do cantor Saulo Fernandes, dentro do projeto Canto de Rua.

A ação, que já homenageou Dorival Caymmi, em janeiro, faz neste mês de fevereiro referência ao reggae, em show gratuito a ser realizado às 11h, no Anfiteatro Dorival Caymmi.



De acordo com Saulo, o tema da vez foi escolhido devido à forte influência do ritmo jamaicano na Bahia.



Como convidados especiais estão nomes de peso como Lazzo Matumbi, Serginho (vocalista da banda Adão Negro) e Jeremias e Isaac (filhos do reggaeman baiano Edson Gomes).

A participação extra fica a cargo do grupo Quabales - projeto socioeducativo formado por jovens do Nordeste de Amaralina e comandado pelo integrante do grupo musical Stomp, que se apresentam na área verde do Parque da Cidade.

