Parque da Cidade recebe primeiro coworking público a partir desta sexta

Será inaugurado nesta sexta-feira, 10, às 16h30, o primeiro coworking público de Salvador. O Centro Municipal de Inovação Colabore fica localizado no Parque da Cidade. O espaço será destinado para microempresas, microempreendedores individuais (MEIs), startups ou pessoas que tenham soluções de impacto social para a capital, mas que também possam contribuir para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A inauguração contará com a presença do prefeito ACM Neto e do presidente nacional do Sebrae, Carlos Melles, entidade parceira nesta iniciativa. O secretário municipal de Cidade Sustentável, Inovação e Resiliência, André Fraga, será responsável pela coordenação do Colabore e também estará no local.

O Centro Municipal de Inovação Colabore foi investido com R$ 1,2 milhão e será operado em parceria com o Sebrae e Parque Social. O espaço de 2.700m² será composto com 16 contêineres marítimos antigos, que foram reaproveitados. A proposta é trasformar o local em um ambiente de trabalho compartilhado, promovendo a criação e interação entre a comunidade emrpeendedora.

Os 16 contêineres foram divididos em oito môdulos, sendo dois deles reservados para coworkings, com 26 estações de trabalho que podem ser utilizados para cursos de capacitação na área de inovação. Outras 20 estações foram instaladas em dois módulos, que irá funcionar a incubadora de negócios sociais In Pacto, parceira do Parque Social.

Os negócios apoiados pela iniciativa irão receber de forma gratuita o suporte técnico, operacional, gerencial e estratégico que forem necessários para o desenvolvimento, incluindo estrutura física para a realização de atividades.

adblock ativo