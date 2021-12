Parque da Cidade recebe mutirão de exames gratuitos neste domingo

Qualquer dia é bom o suficiente para cuidar da saúde, certo? Neste domingo, 25, o Parque da Cidade irá receber um mutirão de exames gratuitos. A ação ocorre a partir das 8h e reúne 200 voluntários e 50 cirurgiões oncológicos e especialistas.

A campanha é nacional e foca no combate ao câncer. Com a temática "Troque o Medo por Esperança", os profissionais irão esclarecer aos presentes, as principais dúvidas sobre a doença e como fazer a prevenção.

Entre às 8h e 13h, os voluntários e profissionais da área irão prestar serviços no Parque da Cidade em prol da conscientização dos presentes. Além do alerta, haverá vacinação contra HPV e Hepatite B e exames como preventivo ginecológico, doação de sangue, cadastro de doadores de medula óssea e exames de mamografia.

A ação é promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), que é presidida pelo cirurgião oncológico Cláudio Quadros, chefe do Serviço de Câncer Colorretal e Anal do Hospital Aristides Maltez e coordenador da equipe de cirurgia oncológica do Centro de Oncologia do Hospital São Rafael.

adblock ativo