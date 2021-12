Parque da Cidade recebe ação Setembro Amarelo neste domingo

Como forma de colaborar o Setembro Amarelo, campanha mundial de prevenção ao suicídio, estudantes de psicologia realizam neste domingo, 30, uma ação aberta ao público no Parque da Cidade, em Salvador. Música, roda de conversa, cartazes e camisas amarelas farão parte da programação que começa a partir das 13h.

O objetivo é levar conscientização e chamar atenção para o reconhecimento dos principais sinais do comportamento suicida. Entre as atividades está a distribuição de cartas, flores, poesias, além de uma roda de conversa com os voluntários que estarão disponíveis para ouvir e orientar o público.

O ato pretende lembrar que a intenção de tirar a própria vida é algo que pode ser evitado. “Precisamos discutir o suicídio e ouvir as pessoas que passam por sofrimento psíquico, por isso iremos compartilhar também informações sobre os serviços de apoio em Salvador”, explica, Aline Alves, uma das organizadoras do evento, por meio de nota da assessoria da Uninassau.

