Parque da Cidade é reaberto com vários eventos

No próximo sábado, 4, terá início uma extensa programação para abertura do novo Parque da Cidade (Itaigara), que se estenderá até o dia 10 deste mês. Música, esporte, jogos, dança, gastronomia, sustentabilidade e ações sociais para todas as idades farão parte das atividades, que podem ser conferidas no site www.parquedacidade.salvador.ba.gov.br.

Dentre as atrações da solenidade oficial, que começará 9h30 de sábado, estão a rega do pau-brasil plantado pelo prefeito em 2013. Duas cápsulas do tempo fabricadas em PVC que serão enterradas e contarão com pedidos e desenhos de crianças de escolas públicas do município, em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com o Plano Salvador 500, a partir de imagens publicadas nas redes sociais.

"As cápsulas serão abertas em 2030, ano que a ONU definiu como prazo para o cumprimento dos ODS e 2049, quando Salvador completará 500 anos", contou o secretário da Cidade Sustentável, André Fraga.

Para crianças haverá Escolinha de Bike do Itaú, onde elas aprendem regras de trânsito de forma lúdica e divertida e o Projeto Livros Livres, com narração de histórias. Já à tarde, os visitantes podem participar de aula show de zumba, no anfiteatro, além de oficinas de grafite e slackline.

No domingo, às 7h, acontece o Circuito de Corredores de Salvador e um passeio ciclístico, às 8h30. Uma tenda das 'azuizinhas' para empréstimo de bicicletas estará disponível para a população às 7h. Além disso, para os pequenos tem minicircuito de bicicletas infantis e orientação da Escola Bike Anjo.

O projeto Alpha Kids começa, às 10h30, e, às 15h, ocorrerá uma aula de dança para todas as idades no anfiteatro. No sábado e domingo o público pode conferir shows da Orquestra Soteropolifônica, às 11h, no anfiteatro. Às 14h, o roqueiro Márcio Mello vai fazer show na pista de skate. Domingo, Saulo Fernandes sobe ao palco do anfiteatro, às 11h, e logo depois a Banda dos Ciclistas se apresenta. "A entrega do Parque visa devolver a cidade ao cidadão, sobretudo os espaços ao ar livre", disse o prefeito ACM Neto.

Feiras

No final de semana vão acontecer três feiras: a da Cidade, uma de adoção de animais e uma educativa do Centro de Controle de Zoonoses da prefeitura, com vacinação antirábica, diagnóstico de leishmaniose visceral e agendamento de castração de cães e gatos. Uma exposição de carros antigos fará a diversão dos amantes do automobilismo.

Ações sociais, entre as próximas terça-feira e sexta-feira, farão parte da Semana da Comunidade em Foco desenvolvidas pelo Parque Social. O objetivo é ampliar a visão social das pessoas por meio de temáticas e iniciativas de desenvolvimento comunitário e transformação de realidades. A Inscrição é no local ou site www.parquesocial.org.br.

