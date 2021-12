Parque da Cidade é palco de diversas atrações culturais

O Parque da Cidade foi palco de diversas atrações culturais e gastronômicas neste sábado, 1º. O local contou com apresentação de capoeira, foodtrucks, Tuk Tuk Sonoro com a sanfoneira e cantora Lívia Mattos, atividades para o público infantil e feira de artesanato. Já no Anfiteatro Dorival Caymmi ocorreram shows das bandas O Liberato e Adão Negro.

Os eventos integram a programação do Festival da Cidade, em comemoração aos 468 de Salvador, celebrado no dia 29 de março. Iniciado no dia 25 de março, o evento visa a ocupação de espaços públicos para realização de atividades culturais.

Segundo o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a festa ativa também a atividade econômica local. “O projeto une a proposta cultural, econômica e os espaços públicos”, comenta.

Para Irailda Magalhães, uma das expositoras do evento, a feira é uma forma de expandir os negócios. “Sem dúvida, gera uma visibilidade maior ”, diz.

Programação

Neste domingo, 2, último dia do festival, a partir das 10h, haverá apresentação de fanfarras das escolas municipais, com a Pipoca Elétrica e o Rixô Elétrico. Já às 12h30, a música fica por conta do grupo Os Informais. A banda de pagode Swing do Lúh fecha as atrações musicais no local.

