Parque da Cidade é inaugurado com show e atividades de lazer

O parque Joventino Silva, conhecido como Parque da Cidade, foi reinaugurado neste sábado, 4, oferecendo mais uma opção de lazer sem custo para a população soteropolitana. Ao todo, R$ 14 milhões foram investidos nas obras, que atrasaram, principalmente, por causa das chuvas de 2015.

Durante a reinauguração, atrações como a Feira da Cidade e circuitos do programa Salvador Vai de Bike atraíram o público jovem, que lotou as áreas verdes do espaço. Quem fez sucesso, no entanto, foi a pista de skate Chorão, batizada assim em homenagem ao ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr., encontrado morto em março de 2013.

Neste domingo, 5, no segundo dia dos festejos pela inauguração do espaço, quem anima o público é o cantor Saulo.

Yuri Silva

Ele andou por alguns dos 2.190 m² da praça, que foi comemorada pelos skatistas. Logo cedo, eles já esquentavam o asfalto no local. "Está muito boa, porque tem todos os equipamentos de alto nível, tem reta, caixotes, corrimãos, e partes para quem tá começando", explicou o estudante Mauro Amorim, 16.

Pedidos

Ainda na reinauguração do parque, duas cápsulas com pedidos e desenhos de alunos da rede municipal de ensino foram plantadas.

Elas serão resgatadas em 2030, ano em que a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu como prazo para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e em 2049, quando Salvador vai completar 500 anos.

O prefeito ACM Neto destacou a preservação natural da área - que é composta por 70 hectares de reserva de Mata Atlântica e restinga - e disse que o espaço atenderá toda a família.

Segurança

"Nós temos parque infantil, essa pista de skate, ciclovia, quadra de esporte, tudo integrado, inclusive com o bairro de Santa Cruz e o Nordeste de Amaralina", afirmou o líder do Executivo municipal, garantindo a segurança dos visitantes.

A confiança tem a ver com a chegada, desde ontem, de uma equipe da Guarda Municipal no parque. Agentes do Agrupamento Ambiental serão responsáveis pela segurança do espaço, utilizando motos e quadriciclos.

A gestão do novo parque Joventino Silva é de responsabilidade da Secretaria da Cidade Sustentável (Secis), que plantou no local ipês e jacarandás.

Yuri Silva

Confira a programação dos dois dias do evento:

