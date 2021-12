Paróquias tem programação especial para o Natal em Salvador

A Arquidiocese de Salvador prepara uma programação especial de missas para festejar o nascimento do Menino Jesus. As celebrações acontecem no dias 24 e 25 de dezembro.

Na matriz da Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana, em Nazaré, a vigília de Natal do dia 24 tem início às 19h e será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Ele também vai celebrar a Missa do Natal no dia 25, às 10h, na Igreja São Pedro dos Clérigos.

Outras igrejas também terão missas.

Confira a programação:

Paróquia São Francisco de Assis (Rua Abelardo Andrade de Carvalho, s/n, Boca do Rio)

24 de dezembro:

– 7h e 10h – Missa do 4º Domingo do Advento

20h – Vigília do Natal

25 de dezembro:

10h – Missa do Natal

Paróquia São Francisco de Assis (Rua da Horta, 179E, Saramandaia)

24 de dezembro:

9h – Missa Solene no Largo Euclides da Cunha (Saramandaia)

19h30 – Missa Solene na Comunidade Santo Antônio (Condomínio João Durval)

20h – Missa Solene na Comunidade Nossa Senhora da Salette

25 de dezembro:

9h – Missa Solene, na Matriz

Paróquia São Francisco de Assis (Rua da Ressurreição, s/n, Alto de Coutos)

24 de dezembro

7h e 18h30 – Missa na Matriz

9h – Missa em Vista Alegre

17h – Missa na Constituinte

25 de dezembro

8h – Missa na Matriz

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Rua das Araras, 1210, Imbuí)

24 de dezembro

7h, 9h, 17h – Missas do 4º Domingo do Advento

19h – Vigília de Natal

25 de dezembro

6h30 – Missa do Natal

Paróquia Ascensão do Senhor (3ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB)

24 de dezembro

18h – Missa do Galo

25 de dezembro

9h – Missa do Natal

Paróquia São José de Amaralina (Rua Edgar de Barros, s/n, Amaralina)

24 de dezembro

8h – Missa do 4º Domingo do Advento

18h – Missa do Galo

25 de dezembro

8h – Missa do Natal

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Praça Marquês de Olinda, 16, Fazenda Garcia)

24 de dezembro

21h – Missa do Galo

25 de dezembro

9h – Missa do Natal

Paróquia São José Operário (Rua Thomaz Gonzaga, 398-E, Pernambués)

24 de dezembro

7h30 – Missa do 4º Domingo do Advento

18h30 – Missa do Galo

25 de dezembro

18h30 – Missa do Natal

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Rua da Conceição da Praia, s/n, Comércio)

24 de dezembro

8h e 10h30 – Missas do 4º Domingo do Advento

19h – Missa do Galo

25 de dezembro

9h – Missa do Natal

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Praça João Tiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas)

24 de dezembro

19h – Missa da Vigília do Natal na matriz e na comunidade Bom Pastor

25 de dezembro

9h – Missa de Natal na matriz e na comunidade Bom Pastor

Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim (Bonfim)

24 de dezembro

17h – Missa da véspera do Natal do Senhor

25 de dezembro

7h, 8h, 9h, 10h30, 15h e 17h – Missas do Natal

Paróquia Santos Cosme e Damião (Estrada da Liberdade, 281, Liberdade)

24 de dezembro

20h – Missa do Galo

25 de dezembro

8h – Missa do Natal

Paróquia Nossa Senhora da Paz (Rua Nossa Senhora da Paz, s/n, Bairro da Paz)

24 de dezembro

20h – Missa do Galo

25 de dezembro

9h – Missa do Natal

Paróquia Conversão de São Paulo (Rua Melo Moraes Filho, 130, Fazenda Grande do Retiro)

24 de dezembro

19h30 – Missas na Matriz e nas comunidades São José Operário (Jaqueira do Carneiro), Senhora Sant’Ana (Bom Juá) e São Pedro e São Paulo (Horto – Calafate).

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Praça Dorival Caymmi, s/n, Itapuã)

24 de dezembro

7h e 11h – Missa do 4º Domingo do Advento, na Matriz

19h – Missa do Galo na Matriz e na Comunidade São Pio

25 de dezembro

10h – Missa do Natal, na Matri

Paróquia Santo André (Rua Vinte e Seis de Abril, 61, Nordeste de Amaralina)

24 de dezembro

7h – Missa do 4º Domingo do Advento

18h – Missa do Galo na comunidade Santa Paulina (Setor II)

20h – Missa do Galo na comunidade Matriz

25 de dezembro

8h – Missa do Natal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena (Rua B, 16, Horto Florestal, quadra B, Lote 16, Itinga)

24 de dezembro

19h30 – Missa do Galo nas comunidades Santa Catarina e São Noberto

21h – Missa do Galo na comunidade Matriz

25 de dezembro

17h – Missa do Natal na comunidade Matriz

Paróquia São João Evangelista (Setor D, s/n, Mussurunga)

24 de dezembro

7h e 9h – Missa do 4º Domingo do Advento, na Matriz

7h – Missa do 4º Domingo do Advento na comunidade Maria de Nazaré

19h – Missa do Galo na comunidade Matriz

25 de dezembro

19h – Missa do Natal na Matriz

Paróquia São Paulo Apóstolo (Rua Jair Santos, nº 1, IAPI)

24 de dezembro

17h – apresentação do coral das crianças

18h – Missa da Vigília do Natal do Senhor

25 de dezembro

19h – Missa do Natal

Paróquia São Gonçalo do Retiro (Rua Milton Gomes Costa, 115, São Gonçalo do Retiro)

24 de dezembro

20h – Missa na Matriz e nas comunidades Ascensão do Senhor (Engomadeira), Santa Maria Mãe de Deus (Vila 2 Irmãos), Natal do Senhor (Conjunto ACM), Graça Divina (Recanto do Cabula), São Tiago (Arraial do Retiro)

21h30 – Missa nas comunidades Volta do Senhor (Entrada das Barreiras) e Transfiguração do Senhor (Arraial do Retiro)

25 de dezembro

10h – Missa do Natal nas comunidades Paixão do Senhor e São Dimas (Baixinha de Santo Antônio), Nossa Senhora da Piedade (Alto do Retiro)

19h – Missa do Natal na Matriz

20h Missa do Natal na comunidade Natal do Senhor (Conjunto ACM)

Paróquia Nossa Senhora da Luz (Praça Nossa Senhora da Luz, s/n, Pituba)

24 de dezembro

6h30, 8h30, 11h30 – Missa do 4º Domingo do Advento, na Matriz

17h – Missa da Vigília de Natal com crianças

19h30 – Missa da Vigília do Natal

25 de dezembro

7h, 17h30 e 19h30 – Solenidade do Natal do Senhor

Paróquia São Lucas Evangelista (Estrada Velha de Campinas, s/n, Km 5, Campinas de Pirajá)

24 de dezembro

18h – Missa do Galo

25 de dezembro

8h – Missa do Natal

Paróquia Cristo Operário (Rua Via Castelo Branco, nº 82, 3ª Etapa, Castelo Branco)

24 de dezembro

19h – Missa do Galo

25 de dezembro

7h – Missa do Natal

Paróquia Divino Espírito Santo (Estrada das Muriçocas, 714, Vale dos Lagos)

24 de dezembro

7h30 – Missa do 4º Domingo do Advento

19h – Missa do Natal, na matriz

19h30 – Missa do Natal na comunidade São Lázaro

25 de dezembro

7h30 – Missa do Natal na Capela São Rafael

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Largo da Lapinha, s/n, Lapinha)

24 de dezembro

7h30 – Missa do 4º Domingo do Advento

18h – Missa da véspera do Natal

25 de dezembro

18h – Missa do Natal

Seminário Central São João Maria Vianney

24 de dezembro

18h – Missa da véspera do Natal

