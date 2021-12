Paróquia Nossa Senhora da Lapinha celebra a Festa de Reis no mês de Janeiro

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha) irá celebrar a Festa de Reis de 2 a 4 de janeiro. Com o tema “Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”, a comunidade vai participar do tríduo, às 19h30, e de quermesse logo após as Celebrações Eucarísticas.

No dia 5 de janeiro, às 18h terá a Missa Solene e, por vota das 19h, haverá a bênção das barracas e a queima das palhas do presépio. E logo após, acontecerá o desfile dos tradicionais Ternos de Reis, que sairá da matriz, seguirá até a Soledade e retornará para a matriz.

Já no dia 6 de janeiro, os fiéis se encontrarão na Matriz às 6h, quando acontecerá a alvorada, seguida de café da manhã partilhado com a comunidade. Já às 7h30 será celebrada a Missa em Ação de Graças pelos 27 anos do Terno Anunciação e pelo Grupo de Oração Terço dos Homens (GOTH’s). Ás 11h o Grupo de Jovens Anunciação realizará uma feijoada. Para encerrar os festejos, às 18h será celebrada a Missa Solene, presidida pelo pároco, padre Edílson Bispo Conceição.

