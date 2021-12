Paróquia N. Sra. do Pilar e Santa Luzia prepara dia de festa

A dona de casa Luzia Reis, de 49 anos, moradora do bairro do Pilar, nasceu com estrabismo (perda do paralelismo entre os olhos) e deficiência na visão. Assim como ela, milhares de devotos se reúnem, no domingo, 13, para agradecer e participar da Festa de Santa Luzia.

A relação com a santa teve início ainda na infância, quando a mãe da dona de casa fez uma promessa para que a deficiência não provocasse transtornos em sua vida.

Hoje, Luzia, além de ter superado o problema de saúde, é casada, mãe de três, tem quatro netos e dedica parte do seu tempo, há mais de cinco anos, ao trabalho na paróquia da sua protetora espiritual. "Santa Luzia é uma referência na minha vida", afirma a devota.

Este ano, o tema da celebração é "Com Palavras e atitudes Santa Luzia e Jesus Cristo nos revelam a Misericórdia do Pai".

O tríduo preparatório em homenagem à padroeira dos oftalmologistas e dos portadores de doenças na visão termina, neste sábado, 12, na Igreja do Santíssimo Sacramento do Pilar e Santa Luzia, localizada na Rua do Pilar, no Comércio.

Gruta

Construída no século XVIII e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1938, a igreja abriga uma gruta com água considerada milagrosa pelos fiéis.

Na programação do dia da festa haverá queima de fogos e repique de sinos, às 5h. A partir das 6h até as 15h30 ocorrerão cinco missas.

Além das quatro previstas às 6h, 8h, 14h e 15h30, uma celebração solene, às 10h, será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, dom Estevam dos Santos Silva Filho.

Logo após, tem início a procissão que passa pela Avenida da França, segue até a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia e retorna ao templo da homenageada do dia.

Uma missa em memória aos mortos será celebrada na próxima segunda-feira, às 9h, pelo padre José Ribamar. No dia, a igreja permanecerá aberta ao público das 7h30 às 18h.

Tráfego

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não haverá modificações no tráfego na região do Comércio durante a festa, mas agentes irão garantir o ordenamento do trânsito.

