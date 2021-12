Paróquia encerra Feira da Fraternidade neste domingo

Que tal levar seu filho para passear de pônei, enquanto faz uma massagem no spa? As atividades com ares de interior estão disponíveis bem pertinho, na 33ª Feira da Fraternidade realizada até este domingo, 16, pela comunidade paroquial, no largo da Vitória.

O evento visa arrecadar fundos para ajudar as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória. Ao todo, 1200 pessoas prestam serviços voluntários no local.

Os valores são repassados para o Centro Social de Saúde Esmeralda da Natividade, que realiza dois mil atendimentos mensais em 14 especialidades, e para a creche e escola da Paróquia que, juntas, atendem 300 crianças de famílias de baixa renda.

Dentre as 23 barracas da feira, a que mais chama atenção das crianças é a Fazendinha. "Os meninos fazem fila para montar nos animais", conta o atendente voluntário Josemário Silva, 39 anos.

Matheus Souza, 8 anos, ficou encantado com Sorriso, um dos três pôneis do espaço. Após o passeio, pose para a foto, feita pela mãe, Manuela Dias, 27 anos. A tenda conta também com coelhos, patos, peru, galinha-d'angola, vacas e carneiros. Além de requeijão, frutas e doces típicos do interior.

Outra tenda que atraia os pequenos é o brechó de brinquedos. As peças doadas têm valor reduzido e, mesmo novas, chegam a custar metade do preço. "Aqui, as crianças são as organizadoras e atendentes, até porque, é quem entende melhor o público-alvo", diz Nelma Calmon, responsável pela Brink Brechó.

A dona de casa Ana Xavier, 40 anos, que visitou o espaço acompanhada de amigos e parentes, gostou da culinária diversificada. Ao todo, 14 restaurantes oferecem comida italiana, espanhol, japonesa, alemã, árabe e de origem de vários estados brasileiros. Se o foco é lanche, as barracas do churros, do algodão-doce e tapiocaria também não deixam a desejar.

O público ainda pode visitar os stands de artesanato, jogos, confecções, artigos religiosos e brechó de roupas. A partir das 14h30, um show musical diverte os visitantes. Hoje, sobem ao palco Ludmila Anjos e Quésia Luz, finalistas de outras edições do The Voice Brasil.

Evento

A 33ª Feira da Fraternidade começou na manhã da última quinta-feira e será encerrada às 21h de hoje. Os ingressos custam R$ 5.

Na última edição, o evento atraiu 20 mil pessoas durante quatro dias. Este ano, cinco mil pessoas já visitaram o espaço, em frente ao posto to de gasolina do largo da Vitória.

"Isso aqui é um show de voluntariado. Profissionais de vários ramos abrem mão de algumas horas diárias para se doarem ao próximo", diz Liliana Passos, uma das organizadoras do evento.

Segundo ela, o Centro Social de Saúde da Paróquia é mantido durante todo ano pelo dinheiro arrecadado na feira.

"São 14 especialidades médicas, incluindo odontologia. Começamos com um projeto pequeno para beneficiar trabalhadores da região. Hoje atendemos pessoas de toda a cidade", acrescenta Liliana.

