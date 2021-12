Paróquia da Lapinha celebra Terno de Reis

A saída do Terno de Reis deu um colorido especial nesta quinta-feira, 5, ao bairro da Lapinha, em Salvador. A paróquia Nossa Senhora da Conceição celebra o Terno de Reis, cumprindo programação que ocorre desde a terça, 3, e se estende até sexta, 6, quando será festejado o Dia de Reis.

Com o tema “A identidade de Jesus nos Presentes dos Santos Reis", o desfile do Terno de Reis Anunciação​ saiu nesta quinta da matriz, na Lapinha, seguiu até a Soledade e retornou à igreja.

Nesta sexta, a paróquia terá o Terno de Saubara, que faz 100 anos. Os festejos serão iniciados às 7h30 com missa, segue, às 15h, com o Terço da Misericórdia e encerra, às 19h30, com a missa solene, que terá a participação do maestro Keiler Rêgo.

A programação conta também com o costumeiro Desfile dos Reis na praça da Lapinha, onde será encerrado os festejos.

