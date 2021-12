Parentes e amigos buscam capoeirista desaparecido

Há cinco dias, familiares e amigos vivem a angústia de procurar pelo capoeirista Vinícios Bonfim Leão, 34. Ele foi visto pela última vez na tarde de sexta-feira passada, quando deixou o escritório onde trabalha na Av. ACM e tomou um ônibus em direção a Mussurunga, onde mora.

"Uma colega dele informou que o viu pegar um ônibus que faz a linha Itinga por volta das 17h, na região", relatou Gilca Bonfim, 60, mãe do capoeirista.

Na terça, 31, parentes receberam a informação de que ele estaria em Campinas de Pirajá e, nesta quarta, 1º, de que foi visto em Canabrava. "Fomos aos bairros indicados, mas não o encontramos", disse.

Até a tarde desta quarta, a Delegacia de Proteção à Pessoa não possuía qualquer informação sobre a localização do rapaz.

Segundo a delegada Heloísa Simões, a polícia trabalha com a hipótese de desaparecimento. "Estamos ouvindo pessoas, não trabalhamos com a hipótese de crime", falou.

Vinícius tem síndrome de Wolff-Parkison-White, que se caracteriza por uma alteração no sistema elétrico cardíaco. Os pacientes podem ter mal-estar, tontura, desmaio e mais raramente morte súbita.

Gilca contou que ele relatou, por duas vezes este ano, ter acordado com dor no peito e tido uma crise de esquecimento. "Anteontem (segunda-feira), ele teria consulta com anestesiologista e, a partir daí, agendaria a cirurgia do coração", comentou.

Projeto social

Há dez anos, Vinícios ensina capoeira para crianças de Vila Verde e Mussurunga. Recentemente, passou a dar aulas no centro espírita Obreiros da Luz, onde tem cerca de 30 alunos.

O rapaz, que também é analista de sistemas, tem um filho de 9 anos e apenas um irmão. Ele viajaria com a namorada para Recife (PE) nesta quinta, 2. "Estou em pânico. Não estou indo trabalhar, não durmo. Mas tenho certeza de que vamos encontrá-lo", disse a namorada Gláucia Neime, 41 anos.

Quem vir o rapaz pode informar a localização à Polícia Civil pelo telefone (71) 3316-0357.

