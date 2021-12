Parentes de vítima vão processar empresa

Os corpos de três dos quatro mortos no acidente ocorrido entre dois ônibus no último domingo, 14, na pista exclusiva em frente ao Iguatemi foram sepultados nesta terça-feira, 16. Dois funerais ocorreram de manhã: o de Ambrósio Paixão, 78 anos, no Cemitério Bosque da Paz, e o de Cosme Ferreira Barbosa, 23, no Quinta dos Lázaros.

Já o corpo de Maria de Fátima Lima de Oliveira Andrade, 49, foi sepultado por volta das 15h no Cemitério Campo Santo. Familiares dela não esconderam a revolta com a perda e prometeram acionar a Justiça contra a empresa União, em cujo coletivo a vítima viajava.

"A empresa não deu assistência e seus representantes disseram que só vão pagar as despesas com o funeral quando eu apresentar a certidão de óbito e as notas fiscais. E por que o motorista não prestou socorro e só fugiu?", indagou o eletricista André Jorge de Andrade, ex-marido de Maria de Fátima.

Trágica coincidência - O vendedor ambulante Cosme Ferreira trabalhava diariamente como baleiro nos ônibus há cerca de um mês e meio e naquele dia fez sua última viagem. Coincidentemente, seu pai Petrúcio também morreu em consequência de um acidente, em outubro de 2010, em Aracaju: ele foi atingido pela roda que se soltou de um ônibus clandestino em movimento.

Natural de Arapiraca (AL), o ambulante Cosme morreu a bordo no coletivo da linha Monte Gordo-Lapa, da empresa BTU. Ele embarcou exatamente no ponto anterior ao local da colisão com o coletivo da empresa União.

Seu funeral foi acompanhado de perto por poucas pessoas: a mãe Vandete Ferreira Barbosa, 52; um filho pequeno (de apenas 2 anos); a ex-mulher; dois irmãos e alguns amigos.

Cosme viveu com a sua família por 14 anos em Aracaju e era o quarto filho de nove irmãos. Ele estava morando na Rua da Mangueira, Pernambués, e acordava cedo todos os dias para pegar as mercadorias com seu irmão José.

"Mal súbito" - Neste segunda-feira, 15, o motorista do ônibus, Carlos Bernardo de Jesus Santos, 36, alegou em depoimento à polícia ter perdido os sentidos na hora do acidente após ter sofrido um "mal súbito". Ele aguarda em liberdade a conclusão do inquérito policial. Mas, esta versão não convenceu os parentes de Maria de Fátima.

"Eu trabalho no meio do trânsito. Já saí de casa tonta e sempre fiz o meu melhor. Ele tirou tudo o que eu e meus irmãos tínhamos de mais sagrado, mas vai ter que pagar por todo o sofrimento que levou a essas famílias. Que isso fique na memória dele perturbando o tempo todo", desabafou a instrutora de autoescola Mônica Lima de Oliveira, 25, filha de Maria de Fátima, que deixou mais quatro filhos órfãos de mãe.

O corpo de um homem também morto no acidente permanecia ontem sem identificação no Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues. Duas vítimas da colisão ainda seguem internadas: o jornalista Getúlio Santos, 50, no Hospital Geral do Estado, e Sônia Nunes Pacheco, no Hospital do Subúrbio. Ambos estão com quadro de saúde estável, conforme disse a Secretaria da Saúde do Estado.

