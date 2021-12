Parentes de gêmeos mortos acreditam em vingança

Familiares dos irmãos gêmeos Cézar Silvio Carvalho Santos e Silvio Cézar Carvalho Santos, 45 anos, executados na tarde desta quarta-feira, 17, no bairro de Cosme de Farias, acreditam que o crime foi uma vigança pela morte do cigano e agiota Jair Ferraz de Almeida, 42, em agosto de 2014, em Simões Filho, Grande Salvador.

O cigano foi assassinado a tiros, na tarde do dia 14 daquele ano, pelo irmão dos gêmeos, o comerciante Jaílton Carvalho Santos, 41. Jaílton foi condenado a 14 anos de prisão e está recolhido no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

"Eles disseram que vão matar minha família toda, do grande ao pequeno. Que vai beber o sangue de todo mundo. Não vai dar em nada, eles são muito ricos, são poderosos", desabafou um familar dos irmãos, ao apontar os ciganos Gilmar Ferraz de Almeida e a cunhada, uma mulher de prenome Clarisse, como os mandantes do crime. Clarisse é viúva de Jair.

Além das mortes dos irmãos, os ciganos também são acusados de matar a ex-mulher de Jaílton, a professora Nilza Maria Fiuza, 52, o filho dele, David Soares Santos, 19, e o sobrinho, Uanderfon Alves dos Santos, 23. Uanderfon é filho de Silvio Cézar.

Eles foram sequestrados em Simões Filho, horas após a morte de Jair, mas, os corpos foram encontrados na manhã do dia 15. Nilza e de David foram localizados em Lamarão de Passé, em São Sebastião do Passé. Já Uanderfon estava em Dias D' Ávila. Eles foram executados com requintes de crueldade e tiveram os corpos carbonizados.

Na época dos crimes, a Polícia Civil concluiu que Jaílton matou Jair para se livrar de uma dívida de R$ 122 mil. Nilza pegou R$ 7 mil emprestado na mão do cigano e estava sendo coagida a pagar um valor bem maior. O cigano já havia recebido R$ 43 mil e ainda queria tomar a casa da professora, um imóvel avaliado em R$ 400 mil.

