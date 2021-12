Parentes de estudante faltam a depoimento

Familiares do estudante Valdomiro de Lima Santos Filho, 21 anos, morto a facadas na noite do sábado, 6, em Mussurunga, não compareceram na tarde desta terça-feira, 9, no Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, para depor.

Eles eram aguardados pela delegada Mariana Ouais, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico). Segundo Ouais, será preciso ouvir a família para se chegar a real motivação do assassinato do jovem.

Carlos Henrique Lima Machado, 21, cunhado de Valdomiro, e o irmão, Alexandre Lima Jordão da Silva, 18, estão presos suspeitos de cometerem o crime. A delegada pretende ouvir a mãe, a irmã, o pai e o padrastro do estudante.

adblock ativo