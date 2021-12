Parede desaba e destrói 3 veículos ao lado de maternidade

Parte da parede de uma casarão que fica ao lado da maternidade do Hospital Português, localizado na Av. Princesa Isabel, na Graça, desabou por volta das 16h desta quarta-feira, 18. Os escombros caíram sobre um carro e duas motos.

Apesar do susto, a Superintendência das Polícias Civil e Miltar (Stelecom) informou que o incidente não deixou vítimas, mas o trânsito no local está congestionado. Um dos funcionários da maternidade disse que a unidade estará fechada até o período em que agentes da Defesa Civil façam uma perícia no local.

O técnico de segurança do trabalho Valdir Ferreira, que estava no local do incidente, disse que era apenas questão de tempo do muro, que estava em más condições, desabar.

" Não gosto de passar por esse trajeto. Quando podia, desviava desse caminho. Sempre alertei meus amigos dos perigos deste muro desabar. Os escombros caíram no lugar onde táxis e carros costumam estacionar, trazendo gestantes para serem atendidas na maternidade. Poderia ter acontecido alguma tragédia", alertou.

adblock ativo