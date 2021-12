Parceria público-privada beneficiará crianças em Salvador

Cerca de 100 crianças a partir de três meses de vida serão beneficiadas por uma parceria firmada na tarde desta segunda-feira, 24, entre as Voluntárias Sociais da Bahia e a Casa Cor.

A 21ª edição do evento de decoração e arquitetura - que acontece de 21 de outubro a 29 de novembro, no Palacete das Rosas (sede das Voluntárias) - terá parte da renda destinada à reforma da Creche Escola Comunitária Futuro do Amanhã, localizada no bairro da Liberdade, e do Abrigo Lar Irmã Benedita Camurugi.

Para cada um dos espaços comercializados pela Casa Cor no Palacete das Rosas, as Voluntárias Sociais receberão R$ 2 mil. O montante arrecadado será revertido para o trabalho de recuperação das creches, que contará ainda com o valor referente à venda de 200 ingressos. Ao todo, a arrecadação poderá atingir a quantia de R$ 90 mil.

A parceria também vai possibilitar a reforma do Palacete, que deve marcar o início do processo de tombamento do imóvel histórico, localizado no Campo Grande. Para as obras, os arquitetos da empresa foram orientados por técnicos do Ipac para que garantam a preservação das características mais importantes do Palacete das Rosas. Após as intervenções, cada cômodo será entregue restaurado.

