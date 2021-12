Parceria leva ações viárias e nova praça ao Itaigara

O bairro do Itaigara é alvo de um conjunto de intervenções, no valor de R$ 34 milhões, que incluem a construção de uma praça e ações viárias. A ordem para a execução do serviço com início imediato foi assinada nesta segunda-feira, 1º, pelo prefeito ACM Neto, na rua Sílvio Valente, onde será edificada a praça.

O investimento é derivado de contrapartida da Petros, que construiu um prédio na região, recentemente, para ser sede da Petrobras na Bahia. Segundo o titular da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, a edificação da empresa é um polo gerador de trânsito, por isso a prefeitura negociou a contrapartida.

"Foi feito um termo de acordo e compromisso com a Petros para o investimento", disse Muller. O prazo para finalização do pacote de intervenções é de nove meses, segundo Neto.

Fabrizzio Muller destacou que a Petros ficou responsável pela contratação da empresa que fará obras, que serão fiscalizadas pelo município. Na ocasião, Neto ressaltou que, na quarta, 3, será anunciada outra parceria que, segundo ele, resultou no "maior contrato já fechado de patrocínio para eventos em Salvador".

"Todos os empreendimentos, e o PDDU prevê isso, que têm impacto e relevância pública vão ter contrapartidas para o município. Não há como permitir, por exemplo, a instalação de um grande supermercado sem exigir investimentos viários para a cidade", afirmou Neto.

Mobilidade

O pacote de intervenções na Av. ACM visam melhorar a fluidez no trânsito local. As ações serão feitas no trecho que vai da entrada do Parque da Cidade ao posto de combustíveis Namorado.

Muller disse que obras são semelhantes às da área do Iguatemi. Serão construídas duas passarelas - uma em frente ao shopping Paseo e outra próximo ao posto. Uma terceira, situada em frente ao Pituba Parque Center, será complementada.

A via marginal em frente ao parque será estendida até o Hotel Fiesta e haverá mudanças de retorno dos veículos. Será construído um estacionamento com 50 vagas no bairro e implementado um sistema de semaforização inteligente. "São semáforos interligados a partir de fibra ótica e com sincronismo. Eles se autoadaptam aos fluxos de veículos", ressaltou.

Praça

A nova praça será construída em área de 7 mil m², no valor de R$ 2,5 milhões. O projeto foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira com base, segundo a presidente Tânia Scofield, em demandas dos moradores.

Terá quadra poliesportiva, arquibancada, área de eventos, acessibilidade, espaço de convivência com quiosques e outro infantil com brinquedos, pista de bicicleta e patins. "A vegetação do local será preservada", disse Tânia.

Presidente da associação de moradores, Aurelino Santana contou que a demanda praça tem cerca de 30 anos. "No espaço não havia nada. Eu que cuidava, retirava o lixo. Moradores tiveram dengue por conta disso", frisou.

