Parceria garante reforma em entidades filantrópicas baianas

Uma parceria entre a Voluntárias Sociais da Bahia e a Casa Cor Bahia irá unir ação social ao evento de arquitetura, decoração e paisagismo neste ano. Em troca da realização da 21ª edição da exposição no Palacete das Rosas - sede das Voluntárias Sociais -, duas entidades filantrópicas terão a estrutura física reformada.

O acordo foi firmado com a assinatura do termo de cessão, na tarde desta segunda-feira, 24, por representantes do Instituto do Patrimônio Artístico Cultural (Ipac), da Secretaria Estadual da Administração (Saeb), Voluntárias Sociais e Casa Cor.

A necessidade de intervenção foi o critério utilizado para a escolha da creche-escola comunitária Futuro da Manhã, no bairro da Liberdade, e do abrigo Irmã Benedita Camurugi, localizado no município de Simões Filho.

"Fizemos algumas visitas e constatamos que essas entidades poderiam ser inseridas na proposta do convênio", disse a presidente da Voluntárias Sociais, Aline Peixoto.

Durante a 21ª Casa Cor Bahia, entre 21 de outubro a 29 de novembro, a instituição irá funcionar no Palácio Rio Branco, na praça Thomé de Souza.

Recursos

A reforma será financiada com o dinheiro arrecadado com os 25 espaços da mostra para os arquitetos, mais a quantia oriunda da venda dos 200 convites que serão disponibilizados para a Voluntárias Sociais.

"Com as chuvas, as paredes ficaram danificadas pela umidade, além do desgaste do tempo que comprometeu o piso e as instalações elétrica e hidráulica", contou o diretor da creche-escola, Carlos Alberto Paulo dos Santos, que existe há 16 anos e atende 60 crianças.

O montante que será revertido para as reformas pode chegar a R$ 90 mil. Para cada espaço comercializado, será doado R$ 2 mil e cada ingresso custará R$ 200. Os expositores irão atuar na obra da creche e do abrigo.

"A reforma é a nossa prioridade e o maior presente. Quando chove, temos que retirar as crianças do berçário, além de outros problemas", disse Nilzete de Almeida Camurugi, responsável pelo abrigo, que mantém 38 crianças e adolescentes e atua há 21 anos.

O Palacete das Rosas também passará por melhorias. "Iremos restaurar a iluminação externa, o teto, o piso, além do resgate da pintura original", explicou Luizinha Brandão, sócia-fundadora da Casa Cor Bahia.

As intervenções no imóvel histórico contam com a consultoria e acompanhamento do Ipac, que deve iniciar o processo de tombamento do Palacete das Rosas.

"A restauração ocorrerá no sentido de preservar o patrimônio cultural. E, para ampliar o sentido de pertencimento e promover ações de educação patrimonial, estamos avaliando a possibilidade de a população acompanhar o restauro de um dos cômodos", disse o diretor do Ipac, João Carlos Cruz de Oliveira.

