Paralisação deixa subúrbio sem trens por 72h

Os trens do subúrbio de Salvador não vão funcionar até a próxima sexta-feira, 16, por conta da paralisação de 72h deflagrada nesta quarta-feira pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Ferroviário e Metroviário dos Estados da Bahia e Sergipe (Sindiferro).

A categoria pede um reajuste salarial de 9,27%, mas a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) informa que desde que o Estado assumiu a gestão do sistema de trens do Subúrbio, em maio de 2013, os salários dos funcionários foram reajustados três vezes, chegando aos 22,42% de aumento acumulado.

A CTB informa que está à disposição para diálogo com a categoria para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível.

O sistema é utilizado por cerca de 15 mil pessoas por dia. Sem os trens, os usuários terão que pagar um valor quase sete vezes maior do que o de costume com a passagem do ônibus, que custa R$ 3,30, enquanto o trem é tarifado em R$ 0,50 centavos.

