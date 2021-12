Paralisação de caminhoneiros pode deixar Salvador sem ônibus

O movimento nacional dos caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel, que já está em seu quarto dia consecutivo, pode deixar Salvador e outras cidades sem ônibus a partir de segunda-feira, 28.

>> Greve dos caminhoneiros ameaça realização dos jogos do Brasileirão

>> Com estoque de combustível, aeroporto de Salvador abastece aviões de outros estados

>> Abastecimento na região de Feira está comprometido, afirma gerente de posto

Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, as manifestações que ocorrem nas rodovias baianas impede a chegada do combustível nas garagens das empresas e, consequentemente, não é possível abastecer os veículos.

"Se não houver este abastecimento até sábado, a partir de segunda-feira a gente entra com uma operação especial, reduzindo os ônibus fora do horário de pico, para preservar as linhas de maior demanda durante a semana, até o final da greve", explicou Mota, em entrevista à TV Record Bahia.

Segundo o secretário, o horário de pico - das 5h às 8h e das 17h às 19h - será mantido com a circulação normal de coletivos. Ele ressalta que a operação especial só será implantada caso o movimento dos caminhoneiros se estenda até o sábado, 26. Até o momento, o sistema de transporte público segue com 100% da frota em circulação.

adblock ativo