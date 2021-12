Paralisação de aeroportuários afeta voos em Salvador

Os passageiros enfrentaram transtornos para viajar de avião nesta quarta-feira, 3, em razão da greve dos aeronautas e aeroviários, que ocorreu em 12 aeroportos do país, incluindo o de Salvador. A Infraero informou que sete voos tiveram atrasos na capital baiana entre as 5h e 7h30.

As categorias rejeitaram a proposta das empresas aéreas, que prevê reajuste parcelado e não retroativo à data-base (dia 1º de dezembro). Os trabalhadores reivindicam a aplicação do reajuste de 11% nos salários e benefícios, retroativos à data-base. Desta forma, segundo a categoria, ocorria a recomposição das perdas inflacionárias nos salários.

Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) lamentou a greve: "O setor reconhece e respeita o direito de manifestação, mas lamenta o caminho escolhido em prejuízo dos passageiros. Em qualquer circunstância, as companhias aéreas estarão mobilizadas em prestar assistência aos clientes e a fazer todo o possível para minimizar os eventuais transtornos".

O diretor da subsede na Bahia do Sindicato Nacional dos Aeroviários, André Carvalho, informou que durante a paralisação foi respeitada a decisão judicial expedida nesta terça-feira, 2, pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). "A decisão pedia que 80% da frota estivesse ativa", disse.

Ainda segundo o diretor, uma nova assembleia acontece nesta quarta, às 9h30, para definir os rumos do movimento.

Atrasos

A TAM informou que não cobrará as taxas de remarcação e diferença de tarifas para os passageiros com voos domésticos agendados entre as 6h e as 18h de hoje ou voos internacionais entre as 6h e as 8h.

Os clientes podem adiar suas viagens em até 15 dias a partir da data do voo original, mediante disponibilidade. A empresa ofereceu também o reembolso dos bilhetes tanto para voos domésticos quanto internacionais.

A Gol pede que os passageiros entrem em contato com a central de atendimento, pelo telefone 0300 115 2121, para verificar a situação do voo. A companhia ofereceu remarcação das viagens, sem taxas, ou reembolso integral das passagens.

"A GOL ressalta que não está medindo esforços para normalizar a situação o quanto antes e vem adotando todas as medidas possíveis para minimizar os impactos aos clientes", diz a nota.

A Avianca comunicou que os clientes poderão remarcar as viagens com isenção de taxas, mediante disponibilidade de assentos.

Empresas



O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) informou nesta terça, por meio de nota ao Jornal A TARDE, que desde o início das negociações com as representações sindicais, seis propostas foram apresentadas, mas todas foram recusadas.

O sindicato que representa as empresas informou, também, que a primeira proposta feita aos trabalhadores contemplava "garantia de emprego para todos os trabalhadores da aviação".

