Paradinha Gay leva apresentações culturais ao Tororó

Apadrinhada pelo fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB), Luiz Mott, e pela cabeleireira Negra Jhô, a I Paradinha Gay ocorreu neste domingo, 14, no Largo do Amparo, no Tororó.

Centenas de pessoas se reuniram no começo da tarde nas ruas do bairro para dar início ao evento que marcou a abertura da III Semana da Diversidade Cultural.

Entre os objetivos da Paradinha está a revitalização cultural do bairro e, claro, a sensibilização das pessoas sobre a necessidade da luta contra o preconceito e a discriminação sexual.

"Estou muito satisfeita com o resultado deste evento. Muitas famílias acompanharam a gente. As coisas estão melhorando e vai mudar ainda mais, por isso não podemos parar de lutar pelos direitos", disse a madrinha da Paradinha, Negra Jhô.

Trios

O desfile começou com a saída do trio comandado por Michelle Monize. O segundo trio ficou sob o comando dos DJs Kleber Barreto e Dan Lopes, com a percussão do Apaxes do Tororó e cortejo.

No palco Diversidade Cai no Samba, a homenagem foi para as rainhas trans Poquinha e Jujuba, "as trans do samba". Houve também performance de imitação da cantora Alcione.

"Acompanhei desde o começo e estou adorando. A comunidade se juntou, todo mundo participou. A interação é maravilhosa, mostra que estamos convivendo bem", observou Leandro Santos Rocha.

A maioria dos participantes concorda que a Paradinha conseguiu atender a expectativa dos organizadores do evento, pois fez com que moradores e familiares do Tororó saíssem das residências para conferir as performances e ações afirmativas dos gays.

Programação

No próximo domingo, está programada, a partir das 11h, a 13ª Parada Gay, no Campo Grande, que trará o tema "Sem armários. Com orgulho!".

Nesta segunda, 15, às 21h, o Cortejo Afro faz show na praça Pedro Arcanjo. O ingresso custa R$ 20. Nesta terça, 16, será realizada a palestra Amparo e Proteção dos LGBTs: Centros de Referência e sua Ampliação de Temas, às 14h30, no auditório da Defensoria Publica, no Canela.

