Paradas natalinas movimentam shopping em Salvador

As paradas natalinas movimentam o shopping Barra de quinta a domingo durante todo o mês de novembro, sempre iniciando às 16h. Quem for ao local poderá ver desfiles coreografados, flash mob e interação com personagens mágicos. O espetáculo itinerante passa por todos os andares do centro de compras, culminando em shows na Praça Central.

O espaço conta com uma área de 332m², casa interativa com escorregador e ponte, piscina de bolinhas, jogo interativo com realidade virtual, tire-fotos 3D, rena e ursos polares, além do Papai Noel mecatrônico e de uma árvore de Natal com mais de 15m de altura iluminada com LEDs. A expectativa do aumento de fluxo de clientes para o período gira em torno de 12%.

