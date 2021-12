Paradas infantis levam personagens para desfile em shopping na Barra

Nove personagens do universo infantil vão invadir o Shopping Barra nesta sexta-feira, 7, a partir das 16h. Power Rangers, Galinha Pintadinha, MM’s, Lalaloopsy, Looney Tunes (o Piu-Piu), Gato de Botas, Fiona, Vila Sésamo e Lego vão desfilar pelos corredores do empreendimento.

Durante a Parada Infantil, as crianças poderão brincar, tirar foto e interagir com seus personagens preferidos. As atrações também estarão disponíveis no sábado, 8, e domingo, 9, sempre das 16h às 20h.

Além dos famosos personagens, as paradas infantis terão a apresentação de figuras típicas do circo, que vão desfilar pelos corredores do centro de compras equilibrados em pernas de pau.

| Serviço |

O que: Paradas Infantis

Onde: Shopping Barra

Quando: 7 a 9 de abril, a partir das 16h.

adblock ativo