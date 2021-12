Parada LGBT da Bahia ocorre neste domingo; veja atrações e mudanças no trânsito

A 17ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia acontece neste domingo, 9, em Salvador. O evento, que este ano tem como tema “Abraço à Diversidade”, terá início às 11h, em um polco montado no Campo Grande. A programação neste local conta com show de transformistas e homenagens. Haverá também uma premiação de "Honra ao Mérito da Diversidade Cultural LGBT", no Foyer do Teatro Castro Alves, às 12h.

Logo depois, às 15h, começará o desfile dos trios. Dentre as principais atrações, as cantoras Gilmelândia e Márcia Castro, além da banda Cortejo Afro.

Sete trios irão circular pelo trajeto: Campo Grande, avenida Sete de Setembro, Mercês, Piedade e Praça Castro Alves com retorno pela rua Carlos Gomes, fechando a festa onde o desfile começou. O término está previsto para as 20h.

A Grupo Gay da Bahia (GGB) informou que, com relação a atrações culturais, a Parada em Salvador fica atrás apenas de São Paulo.

Padrinhos

Os padrinhos desta edição são Fernando Guerreiro, diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Matos, e Julieta Palmeira, secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres.

Guerreiro é conhecido por dirigir diversas peças teatrais, dentre elas a comédia “A Bofetada”. Julieta é médica geriatra, integrante do movimento feminista e defensora do movimento LGBT.

Responsabilidade social

Durante a Parada, o público poderá realizar testagem sorológica para detecção do HIV/Aids, sífilis e hepatites virais. Vinte mil preservativos serão distribuídos na ocasião.

De acordo com o GGB, todo material plástico descartado no evento será reciclado e transformado em bolsas, porta lápis e mochilas, para serem distribuídos aos alunos das escolas municipais de Salvador.

Trânsito na região

Quem precisar trafegar pela região do evento deverá ficar atento, pois as alterações já começam neste sábado, 8, a partir das 22h e vão até a 0h de domingo. Durante o período, o trânsito de veículos fica interditado no largo do Campo Grande (trecho da lateral do Hotel Wish, ex-Sheraton da Bahia), com proibição do estacionamento de veículos no trecho, em ambos os lados. O tráfego também será proibido em frente ao Teatro Castro Aves.

Os carros não poderão ser estacionados nas seguintes vias: rua Forte de São Pedro, av. Sete de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), praça Castro Alves, ladeira da Montanha, rua Carlos Gomes, rua Senador Costa Pinto e na região do Passeio Público.

Momentos antes do desfile dos trios, o tráfego será interditado nos seguintes locais: rua Forte de São Pedro, av. Sete de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), praça Castro Alves, ladeira da Montanha, rua Carlos Gomes e rua Senador Costa Pinto.

Os moradores dessas áreas só terão acesso ao local mediante comprovação de endereço por meio de contas de telefone, luz, água e faturas de cartão de crédito.

Alternativas

Como via alternativa, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) sugere aos motoristas pegar os trechos largo do Campo Grande, rua Araújo Pinho, rua Dr. Augusto Viana e rua João das Botas. Já os condutores que trafegam pela ladeira da Montanha terão como opção: av. Lafayette Coutinho (Av. Contorno), rua Banco dos Ingleses e largo do Campo Grande.

adblock ativo